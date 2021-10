Bransoletki z pereł naturalnych - do czego pasuje taka biżuteria?

Do czego pasuje bransoletki z pereł naturalnych i jak ją nosić? Sprawdź w naszym artykule!

Biżuteria z perłami

Od kilkunastu miesięcy biżuteria z perłami i cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko tych kobiet które lubią elegancki styl. Przyjęło się bowiem, że perły to zdecydowanie element klasycznych zestawów dla kobiet. Perły pięknie prezentują się z białą koszulą czy też sukienką wieczorową. Niemniej jednak w nowoczesnym podejściu do mody bransoletki z pereł naturalnych czy też kolczyki lub łańcuszki możemy nosić także do casualowych stylizacji.



Bransoletki z pereł naturalnych - jak je nosić?

Oversizowe bluzy czy koszule oraz lub koszulki z długim rękawem plus perłowe kolczyki to świetne połączenie! Bransoletki z pereł naturalnych dobrze zaprezentują się także z t-shirtami z ciekawymi nadrukami, bądź też koszulkami gładkimi w podstawowych kolorach takich jak biel, szarość, czerń granat czy brąz. Kaszmirowe czy wełniane swetry rozpinane ze strojnymi guziaki, basicowe golfy, dzianinowe sukienki midi i maxi - nośmy do nich perły niezależnie od wielu!